Tore: Schopp (23./E, 90+3./E); Korneev (7.).

Sturm-Aufstellung: Schicklgruber; Foda (62. Mamedov), Fleurquín, Minavand, Neukirchner; Strafner, Reinmayr (71. Szabics); Schopp, Schupp (78. Korsos); Kocijan, Yuran

...

Zum ersten Mal trafen die beiden Teams in der Champions-League-Qualifikation der Saison 2000/01 aufeinander.

In der dritten und letzten Runde vor der Gruppenphase geriet Sturm Graz im Hinspiel früh unter Druck. Igor Korneev brachte Feyenoord bereits in der 7. Minute in Führung. Doch die Grazer zeigten sich unbeeindruckt und Markus Schopp behielt vom Elfmeterpunkt die Nerven und glich in der 23. Minute aus.

Das Spiel steuerte auf ein Remis zu, als sich in der Schlussminute das Drama zuspitzte. Imre Szabics wurde im Strafraum gefoult – erneut zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt.

Wieder trat Schopp an, erneut blieb er eiskalt: Doppelpack, 2:1, Sturm Graz. In der hitzigen Schlussphase kassierte Feyenoords Julio Cruz noch die Rote Karte und fehlte damit im Rückspiel in Rotterdam.

Feyenoord - Sturm: 1:1

Champions-League-Qualifikation, 3. Runde, Rückspiel (23. August 2000)