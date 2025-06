Das Grand-Prix-Wochenende der Formel 1 in Spielberg ist offiziell eröffnet!

Am Freitag wagten sich Max Verstappen, Oscar Piastri und Co. erstmals auf den Red Bull Ring, um ein erstes Gefühl für die Strecke zu bekommen. Wenig überraschend kristallisierte sich Weltmeister McLaren als Favorit für Qualifying und Rennen heraus.

Zudem bestritten Formel 2 sowie Formel 3 mit dem rot-weiß-roten Vertreter Charlie Wurz die Qualifikationen für die Hauptrennen am Sonntagvormittag. Der Porsche Supercup drehte ebenfalls die ersten Runden auf der beliebten Strecke in der Steiermark.

Tausende Fans fanden sich schon heute ein, um die ersten Sessions ihrer Lieblinge live mitverfolgen zu können. Über 300.000 werden über das gesamte Rennwochenende erwartet.

Fan Zone prall gefüllt - Ferrari mit Problemen

Schon gegen Mittag war die große Fan Zone hinter der Steiermark-Tribüne prall gefüllt, schließlich fand dort das große "Meet the Drivers" statt. Nacheinander traten die Hauptprotagonisten dieses Wochenendes unter tosendem Jubel auf die Bühne.

Siebenfach-Champion Lewis Hamilton etwa konnte in der Menge recht weit vorne zwei Schilder mit der Aufschrift "Lewis is my hero" erblicken. Doch auch die anderen Fahrer wurden von den zahlreichen Fans gebührend begrüßt.

Wenig später wurde es dann aber erstmals ernst, das erste freie Training stand am Programm. Wie schon oben erwähnt scheint McLaren hier das Team zu sein, welches es zu schlagen gilt. Spannend wird sein, ob die Konkurrenz um Max Verstappen, für den es hier gefühlt wie ein zweites Heimrennen ist, Charles Leclerc und George Russell nachlegen kann.

Leclerc "rettete" den eher durchwachsenen Tag der Scuderia mit seinem fünften Platz im zweiten Training - im ersten wich er für Youngster Dino Beganovic. Der italienische Traditionsrennstall, der an diesem Wochenende mit einem völlig neuen Unterboden das größte Upgrade mitgebracht hat, hatte in der ersten Session mit Problemen an beiden Autos zu kämpfen. Hamilton kam mit Platz zehn im zweiten Trainingslauf weiter nicht so richtig in Fahrt, während Leclerc nach anfänglichen Schwierigkeiten noch eine solide Leistung zeigen konnte.

McLaren-Rookie: "Bester Tag meines Lebens"

Keine wirklichen Probleme hatte hingegen McLaren. Bei den "Papayas" dürfte das größte Problem der enge Zweikampf der beiden Fahrer sein - zuletzt hatte es in Kanada ja erstmals zwischen Norris und Piastri gekracht. Nach den ersten Eindrücken am Freitag scheint Lando Norris auf österreichischem Boden die Nase vorne zu haben.

Die beeindruckendste Performance im orangen Rennoverall legte aber Youngster Alexander Dunne hin. Der Ire ersetzte Norris im ersten freien Training und wusste durchaus zu überzeugen. Mit nur etwas mehr als zwei Zehntel Rückstand fuhr er auf den starken vierten Platz.

Am Funk bedankte sich der aktuelle Gesamtführende der Formel-2-Wertung herzlich: "Ich will großes Dankeschön für das Erfüllen des Traumes eines kleinen Jungen sagen. Das ist definitiv der beste Tag meines Lebens, also danke an alle mich das machen zu lassen."

Der Name Alex Dunne ist definitiv einer, den man sich gut im Hinterkopf behalten sollte.

Hitziges Wochenende steht bevor

Nachdem es am Freitag immerhin ein bisschen abgekühlt hat, erwarten uns am Wochenende neben heißer Rennaction auf der Strecke auch hohe Temperaturen. Sonnenschein und Temperaturen im hohen 20er-Grad-Bereich soll es laut Wetterprognosen geben.

Auf dem Kurs gibt es schon ab Samstag die ersten Rennen, die Formel 2 und Formel 3 absolvieren ihre Sprintrennen, während die Formel 1 und der Porsche Supercup das Qualifying bestreiten.

Das Programm am Freitag ist am Ring durch, in der Fan Zone und auf den Campingplätzen rundherum ist die Party jedoch noch voll im Gange. Die Stimmung passt also schon mal.

Ab 16:00 Uhr kannst du im LAOLA1-Live-Ticker das große Formel-1-Qualifying für den Großen Preis von Österreich mitverfolgen. Rennstart am Sonntag ist um 15:00 Uhr.