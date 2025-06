Keine Punkte für Charlie Wurz (Trident) beim Formel-3-Sprint in Spielberg!

Der 19-Jährige kommt bei seinem Heimrennen am Red Bull Ring am Samstag nicht ins Ziel - die Reise endet in Runde 13.

Der von Position drei gestartete Österreicher ist gut im Rennen, kann seinen Startplatz in der Anfangsphase des Rennens behaupten.

In der besagten Runde 13 startet Brando Badoer (Prema), zu diesem Zeitpunkt Fünfter, in der dritten Kurve ein Überholmanöver an seinem Teamkollegen Ugo Ugochukwu (Vierter). Dieses geht allerdings schief, es kommt zur Berührung mit Wurz, der auf dem dritten Platz liegt.

Beide Fahrer drehen sich, Badoer kann auch weiterfahren - doch für Wurz ist das Rennen vorbei, er bleibt im Bereich von Kurve 3 stehen. Das Safety-Car kommt zum Einsatz. Was für ein bitteres Rennen für den jungen Österreicher!

Wurz startet am Sonntag als 10.

Den Sieg im Formel-3-Sprint am Red Bull Ring sichert sich James Wharton (ART) mit einem Start-Ziel-Sieg vor Alessandro Giusti (MP) und Ugo Ugochukwu (Prema).

Eine weitere Chance auf ein positives Ergebnis in Spielberg hat Charlie Wurz bereits am Sonntag. In das Hauptrennen um 8:30 Uhr in der Früh geht er als Zehnter.

Fan-Auflauf in Spielberg: Die besten Bilder