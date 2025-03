Emma Felbermayr feiert mit Platz fünf am Sonntag auf dem Shanghai International Circuit einen gelungenen Abschluss ihres ersten Wochenendes in der F1 Academy!

Die Welserin nimmt den abschließenden Lauf in China von Platz sieben auf - jene Position, für die sie sich am Freitag qualifiziert hatte.

Auf den Rennstart muss die Oberösterreicherin in Rodin-Diensten, die zugleich einen Nachwuchsvertrag beim Formel-1-Rennstall Sauber hält, zunächst warten.

Denn dieser wird um einige Minuten verschoben, auf Einführungsrunden hinter dem Safety Car folgt ein rollender Start. Bernd Mayländers Arbeitstag endet allerdings nicht da, der Deutsche wird bereits in Runde 1 von 11 auf die Strecke zurückbeordert.

Unbeeindruckt davon gibt sich Felbermayr, die in Runde 9 in der letzten Kurve an der Vortagssiegerin und Red-Bull-Juniorin Alisha Palmowski (Campos Racing) vorbeizieht und den fünften Platz ins Ziel bringt.

Damit sammelt die Oberösterreicherin erstmals WM-Punkte, kommt in der Gesamtwertung nun auf zehn Zähler und Rang sechs. Leaderin und zugleich Sonntagssiegerin Doriane Pin (Prema Racing/Mercedes-Juniorin) hält bei 31 Punkten.

Verbotene Innovationen in der Formel 1