Emma Felbermayr muss bei ihrem ersten F1-Academy-Rennen überhaupt eine bittere Pille schlucken!

Die 18-jährige Sauber-Juniorin, die ihre erste Vollzeit-Saison in einer Monoposto-Serie bestreitet, wird beim Auftakt in China in der 13. und letzten Runde in Kurve 14 von der Aston-Martin-Nachwuchsfahrerin Tina Hausmann (Prema Racing) torpediert.

Statt eines möglichen sechsten Platzes, den sie gegen Hausmann zu verteidigen scheint, landet die Welserin aufgrund der Kollision nur auf Platz elf - ein Ergebnis, das sich die Oberösterreicherin nach Startplatz zwei definitiv nicht erhofft hat.

Das Rennen ist gezeichnet von drei Safety-Car-Phasen, letztlich siegt Red-Bull-Juniorin Alisah Palmowski, die gegen die Akademie-Fahrerin des Energy-Drink-Herstellers und Campos-Teamkollegin, Chloe Chambers (2.), in einem Nailbaiter-Finale die Oberhand behält.

Rang drei geht an Ferrari-Nachwuchsfahrerin Maya Weug (MP Motorsport), während Langzeit-Leaderin Nina Gademan (Prema Racing/Alpine-Juniorin) aufgrund eines Defekts von Rang eins bis auf die 15 zurückfällt und das Rennen in der Box beendet.

Der zweite Lauf auf dem Shanghai International Circuit findet am Sonntag ab 03:40 Uhr (MEZ) statt. Fans können Felbermayr im kostenlosen Youtube-Livestream der F1 Academy zusehen.

