Solides Wochenende für Emma Felbermayr in der F1 Academy!

Im vorletzten Saisonlauf der Rennserie belegt die Oberösterreicherin Platz vier und sechs. Im zweiten Rennen verpasst Felbermayr, die von Position sechs ins Rennen gestartet ist, das Stockerl nur um 0,242 Sekunden. Ferraris Maya Weug holt sich den Sieg.

Am Samstag feierte die von Williams unterstützte Lia Block ihren ersten Sieg.

In der Weltmeisterschaft belegt die Österreicherin den neunten Platz. Die siebte und letzte Runde der F1 Academy steigt Ende November in Las Vegas. Im Kampf um den Titel gibt es einen Zweikampf zwischen der Führenden Doriane Pin (151 Punkte) und Weug (142 Punkte).

