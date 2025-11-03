Zwarakonferenz

Nach Stripfing-Aus: Wie geht's weiter?

Das Aus des SV Stripfing in der ADMIRAL 2. Liga ist besiegelt. Die Zwarakonferenz analysiert die prekäre Situation:

Der SV Stripfing ist Geschichte.

Fast alle Spieler des niederösterreichischen Vereins sind aus ihren Verträgen ausgetreten. Es stehen nicht mehr genug Spieler unter Vertrag, um am kommenden Freitag zum Auswärtsspiel gegen den SKU Amstetten anzutreten.

In der 127. Episode der Zwarakonferenz nehmen Hannes und Harald die Situation von Stripfing genau unter die Lupe.

Wie konnte es so weit kommen? Hat das System im österreichischen Fußball versagt? Und was bedeutet das für die Zukunft der 2. Liga?

Hier ansehen:

Die Zwarakonferenz als Podcast anhören:

