NEWS

In Serie A suspendiert: Umstrittener Schiri pfeift CL-Kracher

Die Partie zwischen PSG und Bayern wird von einem Schiedsrichter geleitet, der in der Serie A für Aufregung sorgte.

In Serie A suspendiert: Umstrittener Schiri pfeift CL-Kracher Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Schiedsrichterbesetzung des Spiels PSG gegen Bayern in der UEFA Champions League sorgt durchaus für Schlagzeilen. Der Italiener Maurizio Mariani soll nämlich das Topspiel der Königsklasse leiten.

Dabei zeigte der Italiener in der heimischen Serie A zuletzt keine Glanzleistungen. Im Duell zwischen Napoli und Inter hat der Unparteiische nach Information seines Assistenten Bandoni einen mehr als umstrittenen Elfmeter für Napoli gepfiffen. Der VAR griff nicht ein.

Leitete zuletzt Serie-B-Spiel

Laut "Corriere dello Sport" soll Italiens Schiedsrichter-Boss Gianluca Rocchi über die Vorstellung Marianis ungehalten gewesen sein. Deshalb sei Mariani zuletzt auch für die Serie A suspendiert worden, am vergangenen Wochenende musste er mit dem Spiel Virtus Entella gegen Empoli zweitklassig ran.

Jetzt geht es für den umstrittenen Schiedsrichter wieder auf das internationale Terrain und dort wartet gleich ein absolutes Topspiel.

Mehr zum Thema

Offiziell! Erster ÖFB-Schiri-Einsatz in CL seit 14 Jahren

Offiziell! Erster ÖFB-Schiri-Einsatz in CL seit 14 Jahren

Champions League
4
Zauberfußball wird bei Rapid gar nicht gefordert

Zauberfußball wird bei Rapid gar nicht gefordert

Bundesliga
23
Zu wenige Spieler - Stripfing-Aus besiegelt

Zu wenige Spieler - Stripfing-Aus besiegelt

2. Liga
28
Trainer-Aus bei Southampton! Ex-Salzburg-Akademie-Coach übernimmt

Trainer-Aus bei Southampton! Ex-Salzburg-Akademie-Coach übernimmt

International
7
Vor Auslosung: Vorfreude bei ÖFB-Frauen auf WM-Quali groß

Vor Auslosung: Vorfreude bei ÖFB-Frauen auf WM-Quali groß

Frauen-Fußball
Nottingham-Fans Opfer von Messerattacke - Klub will helfen

Nottingham-Fans Opfer von Messerattacke - Klub will helfen

Premier League
1
Kane-Gerücht: Zieht es den Bayern-Star nach Spanien?

Kane-Gerücht: Zieht es den Bayern-Star nach Spanien?

Deutsche Bundesliga
16
Kommentare

Kommentare

UEFA Champions League Fußball