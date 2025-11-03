In Serie A suspendiert: Umstrittener Schiri pfeift CL-Kracher

Die Schiedsrichterbesetzung des Spiels PSG gegen Bayern in der UEFA Champions League sorgt durchaus für Schlagzeilen. Der Italiener Maurizio Mariani soll nämlich das Topspiel der Königsklasse leiten.

Dabei zeigte der Italiener in der heimischen Serie A zuletzt keine Glanzleistungen. Im Duell zwischen Napoli und Inter hat der Unparteiische nach Information seines Assistenten Bandoni einen mehr als umstrittenen Elfmeter für Napoli gepfiffen. Der VAR griff nicht ein.

Leitete zuletzt Serie-B-Spiel

Laut "Corriere dello Sport" soll Italiens Schiedsrichter-Boss Gianluca Rocchi über die Vorstellung Marianis ungehalten gewesen sein. Deshalb sei Mariani zuletzt auch für die Serie A suspendiert worden, am vergangenen Wochenende musste er mit dem Spiel Virtus Entella gegen Empoli zweitklassig ran.

Jetzt geht es für den umstrittenen Schiedsrichter wieder auf das internationale Terrain und dort wartet gleich ein absolutes Topspiel.