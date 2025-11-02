Offene Gehälter! Acht Stripfing-Spieler aus Verträgen ausgetreten

Beim von einer Insolvenz bedrohten Fußball-Zweitligisten SV Stripfing sind wegen offener Gehaltszahlungen am Samstagabend acht Spieler aus ihren laufenden Verträgen ausgetreten.

Das berichtet Gernot Baumgartner, der Vorsitzende der Spielervertretung Vereinigung der Fußballer (VdF), am Sonntag der APA.

Die betreffenden acht Spieler werden von der VdF vertreten, ein großer Teil des Kaders aber auch von der mit ihr in Konkurrenz stehenden Gewerkschaft younion.

Die Spieler hatten dem finanziell gebeutelten Klub für offene Zahlungen eine Nachfrist bis 31. Oktober gesetzt. Am Samstagvormittag informierte die Vereinsführung die Betroffenen aber, dass weiterhin kein Geld da sei.

"Bessere Weg, die Verträge mit 1. November zu beenden"

Der Ablauf der Frist ermögliche laut Baumgartner den Austritt. Im Falle einer Insolvenz - diese könnte wegen der großen Liquiditätsprobleme bereits am Montag beantragt werden - wären die Spieler "nur noch Passagier", meint der VdF-Chef.

"Wir sind daher nach großen Prüfungen und Abwägen beider Optionen zum Schluss gekommen, dass es für die Spieler der klarere, bessere Weg ist, die Verträge mit gestern (1. November) zu beenden."

Über das Vorgehen wurde laut VdF-Angaben Sonntagmittag auch die Bundesliga in Kenntnis gesetzt. Die Vereinigung will den Spielern in den kommenden Wochen zudem auch Trainingsmöglichkeiten bieten. Offen ist vorerst, wie die von der younion vertretenen Dienstnehmer - laut der Gewerkschaft sind es 19 Spieler und zumindest fünf Betreuer - vorgehen werden.

Eine Entscheidung werde am Montagvormittag getroffen, erklärte younion-Gewerkschafter Thomas Pichlmann der APA. Dann sei auch die Rechtsvertretung der Gewerkschaft vor Ort, um alle notwendigen Schritte zu vollziehen.