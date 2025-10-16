Welcher Verein in der ADMIRAL 2. Liga darf sich Trikot-Meister 2025/26 nennen?

Das Zwarakonferenz-Team bestehend aus Johannes Kristoferitsch, Harald Prantl, Patrick Gstettner, Sebastian Stainer, Alexander Ull und Julia Haunschmid bewerten die heurigen Heimdressen der Zweitligisten.

Von den 16 LigaZwa-Klubs werden die Zweitvertretungen (Liefering, Sturm II, Rapid II, Young Violets) nicht berücksichtigt, wodurch 12 Trikots wählbar sind. Jeder vergibt 1 bis 10 Punkte für das Top-10-Ranking. Neben den Zweier-Teams schauen also zwei weitere Vereine durch die Finger.

Natürlich will die Zwarakonferenz auch von dir wissen: Wer ist dein Trikot-Meister?

Hier ansehen: