Konkursverfahren über Zweitligist Stripfing eröffnet

Fußball-Zweitligist SV Stripfing ist insolvent.

Wie der Kreditschutzverband KSV 1870 am Montag in einer Mitteilung bekannt gab, wurde auf Antrag eines Gläubigers ein Konkursverfahren am Landesgericht Korneuburg eröffnet.

Über die Höhe der Verbindlichkeiten sowie die Anzahl der betroffenen Gläubiger ist laut KSV noch nichts bekannt. Die Spielberechtigung in der 2. Liga droht Stripfing bereits in den kommenden Tagen zu verlieren.

Entzug der Zulassung bereits eingebracht

Der Bundesliga-Vorstand hat beim Senat 5 Anzeige auf Entzug der Zulassung eingebracht. Zu einem für den vergangenen Freitag angesetzten Meisterschaftsspiel trat Stripfing bereits nicht mehr an.

Zahlreiche Spieler sind aus ihren Verträgen ausgestiegen, eine spielfähige Mannschaft hat der Club nicht mehr.