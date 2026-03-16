Austria Salzburg trennt sich von Dosensponsor

Der SV Austria Salzburg schnappte sich im Duell mit dem FC Liefering einen 2:0-Derbysieg. Austria Salzburgs Cosgun: "Ohne die Fans wäre das nicht gelungen" >>>

Bei der Mitgliederversammlung am Sonntag gab es, wie die "Salzburger Nachrichten" schreiben, allerdings auch negative Dinge zu berichten.

Auf Austria wartet Rekordjahr

Die Zusammenarbeit mit Trikotsponsor Blitzbee wurde aufgrund von Problemen beendet. Der Energydrinkhersteller stieg im Sommer ein, rund 100.000 Euro waren vereinbart. Die beiden Parteien haben jetzt eine Abschlagszahlung ausgemacht. Das Logo wird fortan nicht mehr auf den Dressen zu sehen sein.

Finanziell schaut es dennoch gut aus. "Läuft alles weiterhin nach Plan, dann schließen wir die aktuelle Saison mit einem Plus von rund 100.000 Euro ab. Das wäre für uns ein Rekordjahr", wird Obmann David Rettenbacher zitiert.