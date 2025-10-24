Die Zwarakonferenz war endlich wieder on Tour – und das gleich zu einem ganz besonderen Anlass.

Zum 120-jährigen Jubiläum der Admira besuchten Harald Prantl, July Haunschmid und Patrick Gstettner gemeinsam mit Sebastian Stainer und Hannah Weinhäupl das Heimspiel gegen Austria Salzburg – und erlebten ein echtes Fußballfest.

Schon am Freitag, dem 17. Oktober, wurde im VIP-Club der Südstadt gefeiert: Vereinslegenden, Fans und Wegbegleiter ließen bei spannenden Talkrunden die Geschichte der Admira Revue passieren.

Am Samstag folgte das große Match inklusive Rahmenprogramm: Hüpfburg, Freibier, Blasmusik und eine emotionale Legendenehrung sorgten für eine Feier, die dem Anlass mehr als gerecht wurde.

In dieser Episode kommen Fans, Legenden, Spieler und Trainer zu Wort – und zeigen, was die Admira auch nach 120 Jahren noch besonders macht.

Hier ansehen: