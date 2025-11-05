Sieg! Österreich gewinnt erstmals bei U17-Weltmeisterschaft

Österreich darf bei einer U17-Weltmeisterschaft erstmals über einen Sieg jubeln!

Die Elf von Cheftrainer Hermann Stadler bezwingt zum Auftakt der Gruppe L Saudi Arabien mit 1:0 und startet so perfekt in die Endrunde in Katar. Bereits zu Beginn erarbeitet sich die ÖFB-Auswahl Spielvorteile, die sich in einem Übergewicht in Puncto Ballbesitz und Torschüssen niederschlagen, nicht allerdings auf der Anzeigetafel.

Kurz vor der Halbzeitpause droht Österreich das Spiel aus den Händen zu gleiten: Weinhandl sieht in Minute 40 seine zweite Gelbe Karte und wird von Schiedsrichter Lopez mit Gelb-Rot vom Platz gestellt.

Dobis verwandelt cool

So muss Österreich kurz vor der Pause in Unterzahl agieren, kann das Remis aber mit in die Halbzeit nehmen.

Aus dieser kommt Rot-Weiß-Rot perfekt zurück, erarbeitet sich einige Möglichkeiten - darunter ein Lattenpendler von Moser - und bekommt in Minute 52 einen Strafstoß zugesprochen. Zwar wird dieser mithilfe des VAR per Onfield-Review von Lopez überprüft, es bleibt aber beim Elfmeter für Österreich.

Diesen lässt sich Moser nicht nehmen und trifft flach links ins Tor der Saudis zum 1:0 für Österreich. Danach verlagert sich das Momentum weiter in Richtung des ÖFB-U17-Teams, da Al Fihani links vor dem Strafraum die Notbremse gegen Dobis zieht und in Minute 57 einen Platzverweis kassiert.

Markovic verpasst endgültige Entscheidung vom Punkt

So verpufft die numerische Unterlegenheit aus Sicht der Stadler-Elf, die daraufhin weiter draufdrückt. In der Schlussphase erzielt Deshishku von links im Sechzehner das vermeintliche 2:0, das Lopez aber aufgrund einer Abseitsstellung aberkennt.

So bleibt es spannend bis in die Schlussphase, in der Österreich nach einem Foul von Al Dawsari an Markovic einen weiteren Elfmeter zugesprochen bekommt. Der Gefoulte tritt selbst an, scheitert jedoch an Schlussmann Al Otaibi. Danach hat die Stadler-Elf weitere Chancen, es bleibt jedoch beim knappen 1:0.

Damit kann Österreich über die ersten drei Punkte bei einer U17-WM jubeln und liegt nun auf Platz eins in Gruppe L. Als nächstes geht es für Österreich gegen Mali, gespielt wird am Samstag um 14 Uhr (LIVE-Ticker >>>).