Ansakonferenz

Top-6-Showdown: Fünf Teams, zwei Plätze

Wer schafft es in die Meistergruppe? Die Ansakonferenz blickt auf die 21. Runde der ADMIRAL Bundesliga und die offenen Rechnungen im Grunddurchgang.

Kommentare

Beinahe wäre die Entscheidung um Meister- oder Qualifikationsgruppe schon gefallen! Doch ein spätes Tor des SCR Altach hält plötzlich fünf Teams im Rennen um zwei heiß begehrte Plätze.

In Episode 70 der Ansakonferenz nehmen Hannes, July und Patrick die Ausgangslagen der Meistergruppen-Fighter Hartberg, Rapid, Altach, Ried und WSG Tirol genau unter die Lupe. Wer setzt sich am Ende durch?

Außerdem heiß diskutiert: Elfmeteralarm zwischen Altach-Keeper Stojanovic und Rapid-Talent Wurmbrand – hätte es Strafstoß geben müssen? Und: Darf das LASK-Führungstor bei der Wiener Austria überhaupt zählen?

Das Trio blickt zudem auf die Shootingstars Tom Ritzy Hülsmann und Nikolai Baden Frederiksen.

Hier ansehen:

Die 70. Episode als Podcast anhören:

Mehr zum Thema

Wer kommt in die Top-Sechs? Der Bundesliga-Tabellenrechner

Bundesliga LIVE: Alle Spiele in der Konferenz

Wurmbrand vs. Stojanovic: Warum gab es keinen Elfmeter?

Neuer Spitzenreiter, Moser-Comeback und Derby-Drama

Tom Ritzy Hülsmann - ist ER Hartbergs heißeste Transferaktie?

Sonst "weg damit!" - WSG-Coach stellt VAR-Forderungen

Woran sich "brutal dominante" Bullen die Zähne ausbeißen

Kommentare

Patrick Gstettner Johannes Kristoferitsch Julia Haunschmid Tom Ritzy Hülsmann Nikolai Baden Frederiksen Nikolaus Wurmbrand VAR Schiedsrichter Dejan Stojanovic Sport-Talk Admiral Bundesliga Fußball LAOLA1+ Ansakonferenz FC Red Bull Salzburg SK Sturm Graz LASK TSV Hartberg SK Rapid Wien FK Austria Wien Wolfsberger AC FC Blau-Weiß Linz SCR Altach WSG Tirol SV Ried GAK