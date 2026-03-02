Beinahe wäre die Entscheidung um Meister- oder Qualifikationsgruppe schon gefallen! Doch ein spätes Tor des SCR Altach hält plötzlich fünf Teams im Rennen um zwei heiß begehrte Plätze.

In Episode 70 der Ansakonferenz nehmen Hannes, July und Patrick die Ausgangslagen der Meistergruppen-Fighter Hartberg, Rapid, Altach, Ried und WSG Tirol genau unter die Lupe. Wer setzt sich am Ende durch?

Außerdem heiß diskutiert: Elfmeteralarm zwischen Altach-Keeper Stojanovic und Rapid-Talent Wurmbrand – hätte es Strafstoß geben müssen? Und: Darf das LASK-Führungstor bei der Wiener Austria überhaupt zählen?

Das Trio blickt zudem auf die Shootingstars Tom Ritzy Hülsmann und Nikolai Baden Frederiksen.

Hier ansehen: