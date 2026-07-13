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Wingsuit-Trainerin Lisa Buchner über Mut, Risiko und Komfortzone

Lisa Buchner weiß, wie es sich anfühlt, die Komfortzone zu verlassen. Im Interview verrät sie, was Unternehmer von einem Sprung aus 4.000 Metern lernen können.

Wingsuit-Trainerin Lisa Buchner über Mut, Risiko und Komfortzone
Textquelle: © LAOLA1
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1.700 Fallschirmsprünge. 421 km/h Höchstgeschwindigkeit. Und der Mut, eine erfolgreiche Marketingkarriere bei Konzernen wie Coca-Cola gegen die Selbstständigkeit als Österreichs erste und einzige Wingsuit-Trainerin einzutauschen.

In der neuen Folge des run4future Impulspodcasts spricht Lisa Buchner mit Tom Berger und Christoph Stadler über einen Weg, der nicht über Nacht entstanden ist, sondern über Jahre gewachsen ist – getragen von einem klaren Ziel und der bewussten Entscheidung, mutig zu sein.

Lisa zieht die Parallele zwischen dem Sprung aus 4.000 Metern und dem Schritt aus der Komfortzone im Business ganz konkret – und macht Mut greifbar und trainierbar. Reinhören lohnt sich für alle, die gerade an ihrer eigenen Komfortzone rütteln.

Diese Folge als Podcast anhören:

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