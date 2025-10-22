NEWS

Tier-Ranking: Die legendärsten Sturm-Stürmer des 21. Jahrhunderts

In einer Spezialausgabe von "Europacöp" ranken Johannes Kristoferitsch und Canal+-Kommentator Johannes Hofer die legendärsten Angreifer der "Blackies" seit dem Jahr 2000.

Europacöp goes Tier List!

Tier was? Tier List!

Zur Erklärung: Eine Tier List dient als Überblick für verschiedene Personen sowie Dinge und erlaubt, diese miteinander zu vergleichen. Sie ermöglicht es, dass eine Gewichtung anhand unterschiedlichster Kriterien (zum Beispiel Stärken und Schwächen) stattfindet.

Bei der Tier List zu den legendärsten Sturm-Stürmern des 21. Jahrhunderts ranken Johannes Kristoferitsch Johannes Hofer in folgenden Kategorien:

  • Kernöl-Bomber

  • Woutl

  • Passt scha

  • Des woar nix

  • Flo(u)p

Von A wie Alar bis V wie Vastic - stimmst du dem Ranking zu?

