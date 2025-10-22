Seit nunmehr 55 Jahren verfolgt Christian Hackl Österreichs Fußball in den diversen Stadien.

In der Nähe von Hütteldorf aufgewachsen, ist der SK Rapid "sein Verein" geblieben. Als einer der allerersten Redakteure bei der Tageszeitung "Der Standard" berichtete Hackl seit Beginn der 1990er-Jahre über den heimischen Fußball, die Grün-Weißen und das Nationalteam.

Am Stammtisch bei Andy Ogris - moderiert von LAOLA1-Chefredakteur Peter Rietzler - spricht Christian Hackl über fehlende Identifikationsfiguren im aktuellen Aufgebot. "15 Jahre nach Salzburg will Rapid den Weg von Red Bull mit jungen Talenten aus dem Ausland gehen. Wirtschaftlich macht das ja vielleicht Sinn, aber die grün-weiße Identität geht dadurch fix verloren", sagt der 65-Jährige.

Über Rapids Niederlage gegen den LASK meint er: "Die Mannschaft war ideenlos, harmlos und leblos!"

Wie Ogris die Entwicklung in der ADMIRAL Bundesliga sieht und was Hackl zu den Leistungen der ÖFB-Auswahl in der WM-Qualifikation zu sagen hat, erklären die beiden in der 164. Ausgabe am LAOLA1-Stammtisch (im VIDEO und Podcast):