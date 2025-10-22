Stammtisch

Hackl über Rapids Transfer-Politik: "Wie Red Bull für Arme!"

Der Journalist saß bei Krankls Debüt für Rapid auf der Pfarrwiese. Knapp 1.500 Spiele später macht sich die "Edelfeder" am Ogris-Stammtisch Sorgen um Grün-Weiß:

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Seit nunmehr 55 Jahren verfolgt Christian Hackl Österreichs Fußball in den diversen Stadien.

In der Nähe von Hütteldorf aufgewachsen, ist der SK Rapid "sein Verein" geblieben. Als einer der allerersten Redakteure bei der Tageszeitung "Der Standard" berichtete Hackl seit Beginn der 1990er-Jahre über den heimischen Fußball, die Grün-Weißen und das Nationalteam.

Am Stammtisch bei Andy Ogris - moderiert von LAOLA1-Chefredakteur Peter Rietzler - spricht Christian Hackl über fehlende Identifikationsfiguren im aktuellen Aufgebot. "15 Jahre nach Salzburg will Rapid den Weg von Red Bull mit jungen Talenten aus dem Ausland gehen. Wirtschaftlich macht das ja vielleicht Sinn, aber die grün-weiße Identität geht dadurch fix verloren", sagt der 65-Jährige.

Über Rapids Niederlage gegen den LASK meint er: "Die Mannschaft war ideenlos, harmlos und leblos!"

Wie Ogris die Entwicklung in der ADMIRAL Bundesliga sieht und was Hackl zu den Leistungen der ÖFB-Auswahl in der WM-Qualifikation zu sagen hat, erklären die beiden in der 164. Ausgabe am LAOLA1-Stammtisch (im VIDEO und Podcast):

Die 164. Episode als Podcast anhören:

Mehr zum Thema

Muskuläre Probleme! Rapid-Stürmer fehlt in den nächsten Spielen

Muskuläre Probleme! Rapid-Stürmer fehlt in den nächsten Spielen

Bundesliga
56
WSG muss wochenlang auf Stammspieler verzichten

WSG muss wochenlang auf Stammspieler verzichten

Bundesliga
Will Austria Leihspieler schon im Winter zurückholen?

Will Austria Leihspieler schon im Winter zurückholen?

Bundesliga
21
Die 25 Österreicher mit den meisten Europacup-Einsätzen

Die 25 Österreicher mit den meisten Europacup-Einsätzen

Champions League
13
Die ewige Torschützenliste der UEFA Champions League

Die ewige Torschützenliste der UEFA Champions League

Champions League
35
Kripo ermittelt gegen Austria-Klagenfurt-Boss Karajica

Kripo ermittelt gegen Austria-Klagenfurt-Boss Karajica

Bundesliga
40
Die Auferstehung des LASK?

Die Auferstehung des LASK?

Bundesliga
7
Kommentare

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball Am Stammtisch bei Andy Ogris LAOLA1+ Andreas Ogris Andy Ogris Peter Rietzler Sport-Talk USV Neulengbach Patrick Gstettner SK Rapid Wien ÖFB-Team