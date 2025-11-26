Europacöp

5 Dinge, die du vor Panathinaikos - Sturm wissen musst

Warum kriselt es bei Panathinaikos? Welche (Ex-)Stars kicken dort? Europacöp liefert die wichtigsten Facts vor dem Europa-League-Duell.

Sturm Graz will in der UEFA Europa League weiter punkten.

Am Donnerstag (21 Uhr auf CANAL+) ist Österreichs Meister in Athen gefordert - ein schwieriges, aber machbares Unterfangen.

In einer neuen Episode von Europacöp verraten euch Hannes und Johannes fünf Dinge, die ihr unbedingt vor dem Duell wissen müsst:

  • Ausgangslage

  • Aktuelles zu Panathinaikos

  • Der Kader von Panathinaikos

  • Sonstiges zu Panathinaikos

  • Was spricht für bzw. gegen Sturm?

Was meinst du? Hat Sturm in Griechenland eine Chance?

Hier ansehen:

Europacöp als Podcast anhören:

Die 25 Österreicher mit den meisten Europacup-Einsätzen

#25 - Karl Daxbacher
#25 - Xaver Schlager

Slideshow starten

26 Bilder

