5 Dinge, die du vor Panathinaikos - Sturm wissen musst
Warum kriselt es bei Panathinaikos? Welche (Ex-)Stars kicken dort? Europacöp liefert die wichtigsten Facts vor dem Europa-League-Duell.
Sturm Graz will in der UEFA Europa League weiter punkten.
Am Donnerstag (21 Uhr auf CANAL+) ist Österreichs Meister in Athen gefordert - ein schwieriges, aber machbares Unterfangen.
In einer neuen Episode von Europacöp verraten euch Hannes und Johannes fünf Dinge, die ihr unbedingt vor dem Duell wissen müsst:
Ausgangslage
Aktuelles zu Panathinaikos
Der Kader von Panathinaikos
Sonstiges zu Panathinaikos
Was spricht für bzw. gegen Sturm?
Was meinst du? Hat Sturm in Griechenland eine Chance?
