"Ich bin so frustriert" - Nächste unnötige Salzburger EL-Pleite

Spieltag sechs in der UEFA Europa League - und einmal mehr stehen die Salzburger am Ende mit ratlosen Mienen da.

So ganz können und wollen es die "Bullen" nicht glauben, dass und vor allem auf welche Weise sie schon wieder mit leeren Händen abtreten müssen.

Erneut müssen sie sich in dieser von Pleiten, Pech und Pannen durchzogenen internationalen Saison eingestehen, dass sie sich mitunter selbst geschlagen haben.

"Ich bin so frustriert, weil da wäre wirklich etwas drinnen gewesen, wenn wir Elf gegen Elf weiterspielen", steht Mads Bidstrup nach der knappen 0:1-Pleite beim SC Freiburg (Spielbericht>>>) am Rande der Verzweiflung.

Eigentlich ein guter Salzburger Start

Tatsächlich schien der Vorjahres-Fünfte der Deutschen Bundesliga angreifbar. Die Salzburger erwischten die Breisgauer beinahe auf dem falschen Fuß, indem sie, diesmal in einer Raute im Spiel gegen den Ball auflaufend, enorm giftig anpressten.

Die Freiburger, die es nicht gewohnt sind, Jahr für Jahr international vertreten zu sein, mussten genau diesem Umstand sowie jenem, einen der kleinsten Kader der Deutschen Bundesliga zu haben, speziell auf nationaler Ebene zuletzt Tribut zollen.

Auch am Donnerstag wirkten sie zunächst nicht ganz frisch. "Der Matchplan war, Freiburg hoch zu stressen, aber trotzdem auch die Hingabe zu haben, die eigene Box zu verteidigen, was ein Riesenthema bei uns war", sagt der eigentliche Salzburger Co-Trainer, Kai Hesse.

Der Deutsche musste am Donnerstag den erkrankten Thomas Letsch vertreten und freut sich danach, "dass der Matchplan so weit aufgegangen ist. Wir sind gut ins Spiel reingekommen, haben viele hohe Ballgewinne gehabt und waren im Gegenpressing richtig scharf".

"Keinen Vorwurf an Petar"