FIFA-Überlegung: WM im Jahr 2035 statt 2034?

Bereits die WM 2022 fand erstmals in den Monaten November und Dezember statt. Auch für die übernächste WM wird von Seiten der FIFA über eine Austragung im Winter nachgedacht, da die Temperaturen in den Sommermonaten zu hoch sein werden.

"Natürlich müssen wir uns den Kalender ansehen, ihn optimieren und prüfen, wie wir Wettbewerbsformate finden können, die den neuen Anforderungen des Kalenders vielleicht etwas besser gerecht werden", sagt Infantino.

Nun gibt es Überlegungen, dass das Turnier noch später stattfinden könnte. Im Jahr 2034 fällt der Fastenmonat Ramadan in die Zeit von November bis Dezember, weshalb eine Verschiebung ins darauffolgende Jahr möglich ist.

In Saudi-Arabien ist der Islam die offizielle Staatsreligion.

"Müssen stets versuchen, uns zu verbessern"

Generell gelte es, "offen" zu sein in Bezug auf die Zeitpunkte der Endrunden, erklärt FIFA-Präsident Gianni Infantino vor Medienvertretern am Rande der Generalversammlung der europäischen Klub-Vereinigung ECA in Rom.

"Es geht nicht nur um eine WM, es ist eine allgemeine Reflexion", sagt Infantino. Selbst in einigen europäischen Ländern etwa könne es im Juli "sehr, sehr heiß" sein. "Die Welt dreht sich weiter, und wir müssen stets versuchen, uns zu verbessern."

