Luis Figo fordert Infantino öffentlich zum Rücktritt auf

Luis Figo wendet sich mit ungewöhnlich direkten Worten an die Fußball-Öffentlichkeit.

In einem Statement auf der Plattform "X" fordert der Portugiese den FIFA-Präsidenten Gianni Infantino öffentlich zum Rücktritt auf.

Er schreibt: "Heute schließe ich mich anderen Vertretern aus dem gesamten Fußball an und fordere Gianni Infantino auf, als FIFA-Präsident zurückzutreten. Infantino hat das Amt, das er zu stärken versprochen hatte, herabgewürdigt. Er hat gelogen, getäuscht und versucht, sich auf Kosten des Sports, dem er eigentlich dienen sollte, persönlich zu bereichern."

"Er sollte gehen. Jetzt"

Infantino steht schon länger in der Kritik. Spätestens sein gescheiterter Investorendeal (hier nachlesen >>>) hat das Fass für viele zum Überlaufen gebracht.

Luis Figo schreibt in seinem Statement weiter: "Er hat die Unterstützung seiner Führungskräfte, seiner engsten Berater, der überwiegenden Mehrheit der Menschen, die ihr Leben diesem Sport widmen, und offenbar sogar des Trägers des FIFA-Friedenspreises verloren. Es ist zu spät, seine Würde zu retten, aber es ist noch nicht zu spät, den Fußball zu retten. Er sollte gehen. Jetzt."