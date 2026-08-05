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Millionen ausstehend: WM-Städte warten auf FIFA-Geld

Mehrere Ausrichter-Städte der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 warten noch auf angekündigte Fördergelder des Weltverbandes.

Millionen ausstehend: WM-Städte warten auf FIFA-Geld Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Vier Austragungsstädte der Fußball-WM 2026 in den USA warten laut einem Bericht von "The Athletic" auf Gelder, die ihnen die FIFA im Vorfeld versprochen hat.

Hierbei handle es sich um sogenannte "Legacy"-Gelder, die zum Ausbau von Infrastruktur und zur Unterstützung von sozialen Projekten verwendet werden sollten. Jeder Ort wartet auf jeweils eine Million Dollar.

Die vier Vertreter geben an, FIFA-Präsident Gianni Infantino hätte ihnen im Rahmen der Klub-WM 2025 in den USA dieses Versprechen mündlich gegeben. Eine Zahlung sei bis jetzt jedoch nicht erfolgt.

Nächster Nackenschlag für Infantino

Infantino könnte durch die aktuellen Berichte weiter in Bedrängnis geraten. Seine Idee, Anteile und Rechte der WM in Milliardenhöhe zu verkaufen, bekam bereits mächtig Gegenwind.

Auch aufgrund der Korruptionsvorwürfe des jordanischen Verbandschefs, gibt es am Mittwoch eine FIFA-Krisensitzung.

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