Ex-LASK-Coach übernimmt Posten bei WM-Teilnehmer - Folgt Iniesta?

Kurz vor der WM kommt es zum Paukenschlag beim Vierten von 2022. Teamchef Walid Regragui ist bei Marokko zurückgetreten >>>

Mittlerweile steht auch schon ein Nachfolger fest. U20-Coach Mohamed Ouahbi wird die Aufgabe übernehmen. Der 49-jährige Belgier wurde 2025 U20-Weltmeister mit Marokko.

"Ich bin nicht hier, um etwas aufzubauen, denn die Grundlagen sind bereits vorhanden. Ich bin hier, um weiterhin Leistung zu bringen", so der neue Teamchef.

Mit an Bord ist auch ein Mann, den man aus der ADMIRAL Bundesliga kennt. Ex-LASK-Coach Joao Sacramento wird Co-Trainer des Vizeafrikameisters, wie Ouahbi verrät.

Iniesta könnte folgen

Der Portugiese war seit seinem Rücktritt vom LASK im vergangenen September vereinslos, darf sich jetzt auf das Abenteuer WM freuen.

Mit Andres Iniesta könnte eine Barca-Legende folgen. Der Spanier verhandle laut Transferinsider Fabrizio Romano mit dem Verband, könnte Sportdirektor werden.