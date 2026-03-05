Drei Monate vor WM-Start: Marokkos Teamchef tritt zurück

Drei Monate vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft ist Walid Regragui als Teamchef von Marokko zurückgetreten.

Der 50-Jährige hatte die Marokkaner bei der WM 2022 als erstes afrikanisches Team ins Halbfinale geführt und im vergangenen Jänner beim Afrika Cup im eigenen Land das Finale erreicht.

Nach dem Heimturnier hatte er schon Rücktrittsgedanken geäußert, weil er ausgelaugt sei. Marokko hatte unter Regragui zwischen Juni 2024 und Dezember 2025 19 Spiele in Serie gewonnen.

Laut Medienberichten soll der bisherige U20-Teamchef Mohamed Ouahbi nachfolgen. Marokko trifft bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada in der Gruppe C auf Brasilien, Schottland und Haiti.