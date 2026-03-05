NEWS

Drei Monate vor WM-Start: Marokkos Teamchef tritt zurück

Der 50-Jährige führte Marokko ins WM-Halbfinale und ins Endspiel des Afrika Cups.

Drei Monate vor WM-Start: Marokkos Teamchef tritt zurück Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Drei Monate vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft ist Walid Regragui als Teamchef von Marokko zurückgetreten.

Der 50-Jährige hatte die Marokkaner bei der WM 2022 als erstes afrikanisches Team ins Halbfinale geführt und im vergangenen Jänner beim Afrika Cup im eigenen Land das Finale erreicht.

Nach dem Heimturnier hatte er schon Rücktrittsgedanken geäußert, weil er ausgelaugt sei. Marokko hatte unter Regragui zwischen Juni 2024 und Dezember 2025 19 Spiele in Serie gewonnen.

Laut Medienberichten soll der bisherige U20-Teamchef Mohamed Ouahbi nachfolgen. Marokko trifft bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada in der Gruppe C auf Brasilien, Schottland und Haiti.

Mehr zum Thema

WM: FIFA erlaubt wohl Werbung bei Trinkpausen

WM: FIFA erlaubt wohl Werbung bei Trinkpausen

FIFA WM
2
Durch Iran-Krieg: Weshalb Iraks WM-Chance gefährdet ist

Durch Iran-Krieg: Weshalb Iraks WM-Chance gefährdet ist

FIFA WM
4
Noch 100 Tage: Das ist der ÖFB-Fahrplan bis zur WM

Noch 100 Tage: Das ist der ÖFB-Fahrplan bis zur WM

ÖFB-Team
8
Glasners Palace verschärft Tottenhams Absstiegssorgen

Glasners Palace verschärft Tottenhams Absstiegssorgen

Premier League
Austria mit Verletzungs-Update: So geht es Sarkaria, Botic & Co.

Austria mit Verletzungs-Update: So geht es Sarkaria, Botic & Co.

Bundesliga
LIVE: Watchparty! Verfolge den Bundesliga-Showdown

LIVE: Watchparty! Verfolge den Bundesliga-Showdown

Bundesliga
Premier League LIVE: Tottenham Hotspur - Crystal Palace

Premier League LIVE: Tottenham Hotspur - Crystal Palace

Premier League

Kommentare

Fußball Walid Regragui FIFA WM 2026 Weltmeisterschaft Marokko (Team Fußball) Rücktritt