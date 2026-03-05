NEWS

WM: FIFA erlaubt wohl Werbung bei Trinkpausen

Laut eines Berichts dürfen die Fernsehsender bei der WM während der obligatorischen Trinkpausen Werbung zeigen.

Werbeunterbrechungen sind vor allem im US-Sport üblich. Bei der diesjährigen Fußball-Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA dürfte es während der Spiele erstmals auch einen vorgesehenen Timeslot für Werbung geben.

Wie "The Athletic" berichtet, wird die FIFA es den Fernsehsendern erlauben, bei den obligatorischen Trinkpausen Werbespots zu zeigen.

Der Welt-Fußballverband hatte bereits im vergangenen Dezember verkündet, dass es bei der WM in der Mitte jeder Halbzeit eine dreiminütige Trinkpause geben werde. Die Unterbrechung wird es bei jedem Spiel geben, ist also nicht an das Wetter oder die Temperaturen geknüpft.

Fernsehsender haben mehrere Optionen

Laut "The Athletic" dürfen die Fernsehsender während der Pause vom Spielgeschehen wegschalten.

Aus schriftlichen Richtlinien gehe hervor, dass die Sender erst 20 Sekunden, nachdem der Schiedsrichter das Spiel unterbrochen hat, wegschalten dürfen. 30 Sekunden vor der Fortsetzung der Partie müssen die Kameras wieder beim Spielgeschehen sein. Damit stehen insgesamt zwei Minuten und zehn Sekunden für Werbung zur Verfügung.

Die Fernsehsender seien jedoch nicht verpflichtet, Werbespots zu zeigen. So könnte es zum Beispiel eine kurze Live-Schalte ins Studio zu den Experten geben.

Oder die Übertragung des Spiels wird verkleinert, sodass die Werbung nur auf einem Teil des Bildschirms zu sehen ist. In diesem Fall dürfen laut "The Athletic" dann nur FIFA-Sponsoren zu sehen sein.

