Finalspiel von ÖFB-Gegner Argentinien droht Absage

Der politische Konflikt zwischen den USA und dem Iran hat jetzt auch Folgen auf den Sport.

Katar setzt aufgrund der angespannten Lage bis auf Weiteres jegliche Fußballspiele aus. Das verkündet der Fußballverband am Sonntag.

Stabilisiert sich die Lage nicht, sind auch die beiden Fußballgroßmächte Argentinien und Spanien von dieser Maßnahme betroffen. Am 27. März wäre die "Finalissima" im Wüstenstaat geplant gewesen - dort hätte der Europameister gegen den Copa-Amerika-Sieger gespielt.

Für die Spanier sowie Österreichs WM-Gegner Argentinien hätte das Spiel zur Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft dienen sollen.

Soll das Duell Ende März stattfinden, braucht es wohl einen neuen Spielort, eine Austragung in Katar scheint wohl nur zu einem anderen Zeitpunkt denkbar. Für die Mannschaft um Superstar Lionel Messi könnte sich also die Vorbereitung auf das Großturnier im Sommer ändern.

Der Titelverteidiger bekommt es bei der WM neben Österreich mit Jordanien und Algerien zu tun.