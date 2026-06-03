ÖFB-Gegner Algerien schlägt die Niederlande

Algerien holt sich viel Selbstvertrauen für die anstehende Weltmeisterschaft!

Der ÖFB-Gegner in Gruppe J schlägt die Niederlande in Rotterdam knapp mit 1:0. Mann des Spiels ist ausgerechnet ein Feyenoord-Legionär. Algerien hat damit in den letzten 22 Spielen nur eine Niederlage kassiert.

Die Anfangsphase gehört klar den Hausherren im De Kuip. Immer wieder schaffen es die Niederländer, mit Tempo über die Außen für Gefahr zu sorgen. Malen trifft früh den Pfosten (8.) und verzieht wenig später nach einem Konter (19.).

Erst nach einer halben Stunde wird die Partie ausgeglichener. Auch weil Algerien mehr in die Offensive investiert. Die beste Chance lässt Wolfsburg-Absteiger Amoura liegen (27.).

Fehler im Spielaufbau

Der ÖFB-Gegner wird im ersten Durchgang zumeist über das schnelle Umschaltspiel gefährlich. In der eigenen Defensive leisten sie sich aber immer wieder einfache Fehler, die der Gegner nicht bestrafen kann.

Zur Pause tauschen beide Trainer kräftig durch und bringen viele frische Spieler.

Die Niederlande bleibt zwar die etwas bessere und gefährlichere Mannschaft. Die Torchancen sind zwar da, der Ball will aber nicht ins Tor. Malen (52.) und Kluivert (69.) lassen die besten liegen.

Geniestreich von Moussa

In der Schlussphase sorgt ein Geniestreich schließlich für den Unterschied. Moussa zieht von der Strafraumgrenze mit links ab und schlenzt die Kugel sehenswert in den linken Winkel (86.). Ausgerechnet der Feyenoord-Legionär sorgt für den Unterschied.

Durch den knappen Testsieg gegen eine europäische Topnation holt sich Algerien viel Selbstvertrauen für das erste WM-Spiel gegen Titelverteidiger Argentinien. Das Spiel gegen Österreich findet dann am 28. Juni statt.