WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Schottland - Brasilien

Die FIFA WM 2026 geht am Donnerstag mit dem Spiel Schottland gegen Brasilien (Donnerstag, ab 00:00 Uhr im LAOLA1-Liveticker) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ORF 1. Das Spiel ist auch im Stream auf ORF ON zu sehen.

In Deutschland ist das Spiel nicht bei ARD oder ZDF zu sehen, sondern läuft exklusiv bei MagentaTV.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Mittwoch, 24.06., 21:00 Uhr: Schweiz vs. Kanada

Österreich: ORF 1 & ORF ON

Deutschland: ARD & MagentaTV

Mittwoch, 24.06., 21:00 Uhr: Bosnien-Herzegowina vs. Katar

Österreich: ServusTV & ServusTV On

Deutschland: MagentaTV

Donnerstag, 25.06., 00:00 Uhr: Schottland vs. Brasilien

Österreich: ORF 1 & ORF ON

Deutschland: MagentaTV

Donnerstag, 25.06., 00:00 Uhr: Marokko vs. Haiti

Österreich: ServusTV & ServusTV On

Deutschland: ZDF & MagentaTV

Donnerstag, 25.06., 03:00 Uhr: Tschechien vs. Mexiko

Österreich: ORF 1 & ORF ON

Deutschland: MagentaTV

Donnerstag, 25.06., 03:00 Uhr: Südafrika vs. Südkorea

Österreich: ServusTV & ServusTV On

Deutschland: MagentaTV

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