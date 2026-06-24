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WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Schottland - Brasilien

WM 2026 heute live: Wo läuft Schottland gegen Brasilien am Donnerstag ab 00:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Schottland - Brasilien Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die FIFA WM 2026 geht am Donnerstag mit dem Spiel Schottland gegen Brasilien (Donnerstag, ab 00:00 Uhr im LAOLA1-Liveticker) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ORF 1. Das Spiel ist auch im Stream auf ORF ON zu sehen.

In Deutschland ist das Spiel nicht bei ARD oder ZDF zu sehen, sondern läuft exklusiv bei MagentaTV.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Mittwoch, 24.06., 21:00 Uhr: Schweiz vs. Kanada

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: ARD & MagentaTV

Mittwoch, 24.06., 21:00 Uhr: Bosnien-Herzegowina vs. Katar

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: MagentaTV

Donnerstag, 25.06., 00:00 Uhr: Schottland vs. Brasilien

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: MagentaTV

Donnerstag, 25.06., 00:00 Uhr: Marokko vs. Haiti

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: ZDF & MagentaTV

Donnerstag, 25.06., 03:00 Uhr: Tschechien vs. Mexiko

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: MagentaTV

Donnerstag, 25.06., 03:00 Uhr: Südafrika vs. Südkorea

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: MagentaTV

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