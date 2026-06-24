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Haiti Haiti HAI
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WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Marokko - Haiti

WM 2026 heute live: Wo läuft Marokko gegen Haiti am Donnerstag ab 00:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Marokko - Haiti Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die FIFA WM 2026 geht am Donnerstag mit dem Spiel Marokko gegen Haiti (Donnerstag, ab 00:00 Uhr im LAOLA1-Liveticker) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ServusTV & ServusTV On. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV On zu sehen.

In Deutschland überträgt ARD, zusätzlich ist das Spiel bei MagentaTV zu sehen.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Mittwoch, 24.06., 21:00 Uhr: Schweiz vs. Kanada

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: ARD & MagentaTV

Mittwoch, 24.06., 21:00 Uhr: Bosnien-Herzegowina vs. Katar

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: MagentaTV

Donnerstag, 25.06., 00:00 Uhr: Schottland vs. Brasilien

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: MagentaTV

Donnerstag, 25.06., 00:00 Uhr: Marokko vs. Haiti

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: ZDF & MagentaTV

Donnerstag, 25.06., 03:00 Uhr: Tschechien vs. Mexiko

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: MagentaTV

Donnerstag, 25.06., 03:00 Uhr: Südafrika vs. Südkorea

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: MagentaTV

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