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WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Marokko - Haiti
WM 2026 heute live: Wo läuft Marokko gegen Haiti am Donnerstag ab 00:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.
Die FIFA WM 2026 geht am Donnerstag mit dem Spiel Marokko gegen Haiti (Donnerstag, ab 00:00 Uhr im LAOLA1-Liveticker) weiter.
Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE
In Österreich läuft die Partie live auf ServusTV & ServusTV On. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV On zu sehen.
In Deutschland überträgt ARD, zusätzlich ist das Spiel bei MagentaTV zu sehen.
Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:
Mittwoch, 24.06., 21:00 Uhr: Schweiz vs. Kanada
Österreich: ORF 1 & ORF ON
Deutschland: ARD & MagentaTV
Mittwoch, 24.06., 21:00 Uhr: Bosnien-Herzegowina vs. Katar
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: MagentaTV
Donnerstag, 25.06., 00:00 Uhr: Schottland vs. Brasilien
Österreich: ORF 1 & ORF ON
Deutschland: MagentaTV
Donnerstag, 25.06., 00:00 Uhr: Marokko vs. Haiti
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: ZDF & MagentaTV
Donnerstag, 25.06., 03:00 Uhr: Tschechien vs. Mexiko
Österreich: ORF 1 & ORF ON
Deutschland: MagentaTV
Donnerstag, 25.06., 03:00 Uhr: Südafrika vs. Südkorea
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: MagentaTV
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