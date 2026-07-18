WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Frankreich - England

Endspurt bei der FIFA WM 2026! Am Samstag steigt das Spiel um Platz drei zwischen Frankreich und England (ab 23:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ServusTV. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV On zu sehen.

In Deutschland ist das Spiel nicht im Free-TV zu sehen, es wird exklusiv bei MagentaTV übertragen.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Samstag, 18.07., 23:00 Uhr: Frankreich - England

Österreich: ServusTV & ServusTV On

Deutschland: MagentaTV

Sonntag, 19.07., 21:00 Uhr: Spanien - Argentinien