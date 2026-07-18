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Heute 23:00 Uhr
NEWS
WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Frankreich - England
WM 2026 - Spiel um Platz drei heute live: Wo läuft Frankreich gegen England am Samstag um 23:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.
Endspurt bei der FIFA WM 2026! Am Samstag steigt das Spiel um Platz drei zwischen Frankreich und England (ab 23:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE
In Österreich läuft die Partie live auf ServusTV. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV On zu sehen.
In Deutschland ist das Spiel nicht im Free-TV zu sehen, es wird exklusiv bei MagentaTV übertragen.
Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:
Samstag, 18.07., 23:00 Uhr: Frankreich - England
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: MagentaTV
Sonntag, 19.07., 21:00 Uhr: Spanien - Argentinien
Österreich: ORF 1 & ORF ON
Deutschland: ZDF & MagentaTV