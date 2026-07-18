"60 years of hurt" - Englands magere Ausbeute bei Endrunden

England, "Home of Football" - damit verbindet wahrscheinlich jeder Fan eine Großmacht des Fußballs.

Seit Jahren zählen die "Three Lions" bei Großereignissen stets zum Favoritenkreis - bei dieser WM scheiterte England im Halbfinale an Argentinien (hier nachlesen >>>).

Wir alle wissen ja, dass es mit dem großen Wurf in den letzten Jahren nicht geklappt hat. Aber wie sieht die Bilanz der Engländer bei Großereignissen eigentlich wirklich aus?

LAOLA1 nimmt dich dafür mit auf eine Zeitreise durch die englische Geschichte bei Welt- und Europameisterschaften und zeigt auf, wie erfolgreich das englische Team bisher wirklich war.