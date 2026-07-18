"Verrückt": Messi staunt über legendäres Foto mit Yamal

Argentiniens Superstar Lionel Messi kann die Geschichte des gemeinsamen Fotos mit Spaniens Youngster Lamine Yamal vor knapp 19 Jahren selbst kaum glauben.

"Es ist verrückt", sagt der 39-Jährige vor dem Endspiel der Fußball-WM am Sonntag (21.00 Uhr im LIVE-Ticker) in East Rutherford. "Damals habe ich ein Foto mit ihm gemacht, als er noch ein Baby war, und jetzt treffen wir in einem WM-Finale aufeinander."

Die mittlerweile legendären Bilder eines Fotoshootings aus dem Jahr 2007 sind in den Medien derzeit omnipräsent. Sie zeigen den damals 20-jährigen Messi, wie er den erst ein paar Monate alten Yamal in einer Plastikwanne badet.

Die Fotos wurden für einen Wohltätigkeitskalender gemacht, auch das Kinderhilfswerk Unicef war beteiligt. Mehrere Profis des FC Barcelona posierten mit Kindern. Dass Yamal und Messi zusammen abgelichtet wurden, war Zufall.

Lobende Worte von Messi

Yamal gehöre schon jetzt "zu den besten Spielern der Welt", sagte Messi bei dem Medientermin in New York. Er wünsche dem 19-jährigen Spanier nur das Beste. Er sei ja auch ein Barca-Spieler - so wie er selbst früher, erklärte der Routinier.

Hier badet Messi Lamine Yamal als Baby: