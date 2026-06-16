Die FIFA WM 2026 geht in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mit dem Spiel Argentinien - Algerien (ab 3:00 Uhr im LIVE-Ticker) weiter.

Diese TV-Sender zeigen das Spiel LIVE

In Österreich sind alle Spiele der WM im Free-TV zu sehen. Die Spiele sind auch im Stream auf ORF ON sowie ServusTV On zu sehen.

In Deutschland überträgt MagentaTV alle Spiele, ein Großteil der Matches wird aber auch von ARD bzw. ZDF übertragen

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Mittwoch, 17.06., 03:00 Uhr: Argentinien vs. Algerien

Österreich: ORF 1

Deutschland: MagentaTV und ARD)

Mittwoch, 17.06., 06:00 Uhr: Österreich vs. Jordanien

Österreich: ORF1

Deutschland: MagentaTV und ZDF

Mittwoch, 17.06., 19:00 Uhr: Portugal vs. Kongo

Österreich: ServusTV

Deutschland: MagentaTV und ZDF

Mittwoch, 17.06., 22:00 Uhr: England vs. Kroatien