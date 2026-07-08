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Offiziell: Auch Justin Bieber bei Halbzeitshow im WM-Finale dabei

Der kanadische Popstar reiht sich in eine bereits lange Liste ein an Stars, die am 19. Juli beim Finale der WM 2026 performen sollen.

Offiziell: Auch Justin Bieber bei Halbzeitshow im WM-Finale dabei Foto: © IMAGO / ZUMA Press Wire
Textquelle: © APA
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Noch mehr Stars für den großen Schlusspunkt: Bei der Halbzeitshow im Endspiel der Fußball-WM am 19. Juli wird auch der kanadische Popstar Justin Bieber erwartet.

Zudem soll während der elfminütigen Show auch der nigerianische Musiker Burna Boy gemeinsam mit dem venezolanischen Dirigenten Gustavo Dudamel, der Band Coldplay und einem New Yorker Grundschulchor auftreten, teilte die Hilfsbewegung Global Citizen mit.

Global Citizen produziert die Show gemeinsam mit dem Fußballweltverband FIFA und will damit auch Geld für die Unterstützung der Bildung von Kindern weltweit sammeln.

Endspiel findet in New Jersey statt

Bereits vor ein paar Wochen war angekündigt worden, dass die Pop-Ikonen Shakira und Madonna sowie die südkoreanische Band BTS bei der Halbzeitshow auftreten sollen, als Kurator fungiert der Coldplay-Bandleader Chris Martin.

Das Endspiel wird im Met-Life-Stadium in East Rutherford nahe New York ausgetragen. Das Programm zur Halbzeit erinnert an die traditionellen Shows beim Super Bowl, dem Endspiel der amerikanischen Football-Liga NFL. Dort treten stets Mega-Stars auf.

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