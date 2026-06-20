Türkei Türkei TUR
Paraguay Paraguay PAR
Endstand
0:1
0:1 , 0:0
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Türkeis WM-Aus ist besiegelt! Paraguay siegt in Unterzahl

Die Südamerikaner treffen nach 65 Sekunden, spielen aber eine Halbzeit in Unterzahl. Die Türkei ist nach dem zweiten "Nuller" vorzeitig raus.

Textquelle: © LAOLA1
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Die Türkei wird nach der Gruppenphase die Heimreise von der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 antreten!

Auch gegen Paraguay gibt es eine Niederlage. Die Südamerikaner gewinnen in Santa Clara 1:0.

Schon nach 65 Sekunden sorgt Galarza für die Führung: Er schließt aus über 20 Metern flach ab, Cakir macht sich vergeblich lang.

Mit dem Treffer im Rücken wird der Türkei das Spiel überlassen. Güler schießt drüber (14.), Yildiz packt einen Fallrückzieher aus (30.).

Ein Freistoß von Calhanoglu findet den Kopf von Müldür, dann klatscht der Ball gleich zweimal ans Metall (34.).

Gute Chancen bleiben ungenutzt

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte eine Schlüsselszene: Miguel Almiron hält sich nach einer Rudelbildung die Hand vor dem Mund, während er mit Ex-Rapidler Müldür spricht - nach neuer Regel ein Ausschlussgrund (Alle Hintergründe >>>).

Nach Seitenwechsel gibt es Chancen auf beiden Seiten: Erst muss Gill die Führung festhalten (58., 74.), dann vergibt Enciso die Vorentscheidung (60.).

Türkei ist raus, USA Gruppensieger

Nach den zwei Niederlagen gegen Australien (0:2) und nun Paraguay wird die Türkei die Gruppe als Letzter beenden und nach dem Duell mit den USA die Heimreise antreten müssen.

Der Gastgeber hat den Gruppensieg nun in der Tasche, dahinter geht es im direkten Duell zwischen Australien und Paraguay um den garantierten Aufstieg als Gruppenzweiter.

Tabelle der Gruppe D >>>

VIDEO - Die Highlights der Partie:

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