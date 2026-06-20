Türkei Türkei TUR
Paraguay Paraguay PAR
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0:1
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VIDEO: Schnelles Tor, Ausschluss-Aufreger! Die Türkei ist raus

Galarza braucht nur 65 Sekunden, Almiron fliegt durch eine neue Regel. Aber die Türkei kann ihr Aus trotz 32 Schüssen nicht abwenden. Die Highlights:

Textquelle: © LAOLA1
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Paraguay löst das bislang schnellste Tor der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 nur zwei Spiele nach Marokkos Treffer gegen Schottland ab.

Beim 1:0 über die Türkei braucht Matias Galarza nur 65 Sekunden, um das Goldtor mit einem Flachschuss aus über 20 Metern zu produzieren. Spielbericht >>>

Den Aufreger der Partie gibt es kurz vor Pausenpfiff, als sich Miguel Almirón gegenüber Mert Müldür die Hand vor den Mund hält. Das ist nicht mehr erlaubt - der sofortige Ausschluss folgt (Die Hintergründe >>>).

Am Ende gelingt es der Türkei aber nicht, trotz 32 Schüssen einen Treffer zu erzielen und das vorzeitige WM-Aus noch abzuwenden.

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Die Highlights im VIDEO:

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