Uruguay Uruguay URU
Kap Verde Kap Verde CPV
Endstand
2:2
2:1 , 0:1
  • Maxi Araujo
  • Agustin Canobbio
  • Kevin Pina
  • Helio Varela
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Nächste Sensation: Kap Verde knöpft auch Uruguay Punkt ab

Uruguay zeigt sich gegen Kap Verde effektiver als Spanien, kann sich durch defensive Fehler aber dennoch keine drei Punkte sichern.

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Kap Verde trotzt Uruguay am zweiten Spieltag der Gruppe H ein 2:2 ab und holt völlig überraschend den nächsten WM-Punkt.

Spielplan, Ergebnisse & Tabelle Gruppe H >>>

In der 15. Minute wird Uruguay erstmals gefährlich: Kap Verde verliert in der Vorwärtsbewegung den Ball. Valverde kommt nach Pass von Canobbio zum Abschluss, verfehlt das Tor aber knapp.

Die Bielsa-Elf übernimmt in der Folge weiter die Spielkontrolle, doch den ersten Treffer erzielt Kap Verde. Nach einem Freistoß aus rund 30 Metern fasst sich Pina ein Herz und zieht direkt ab.

Die kleine Zwei-Mann-Mauer öffnet sich, Muslera ist daraufhin chancenlos. Kap Verde erzielt damit das erste WM-Tor seiner Geschichte.

Araujo und Canobbio drehen binnen sieben Minuten das Spiel

Dann wird Uruguay aber gefährlich. Bentancur scheitert per Kopf noch am Innenpfosten, doch Araujo reagiert am schnellsten und drückt den Abpraller ebenfalls per Kopf über die Linie (44.).

Die "Celeste" nutzt das Momentum und legt noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nach.

Nach einer hohen Hereingabe verlängert Viñas den Ball auf Canobbio, der goldrichtig steht und souverän zum 2:1 einschiebt (45.+6). Für Kap-Verde-Keeper Vozinha gibt es dabei nichts zu halten.

Kap Verde gleicht aus

Nach dem Seitenwechsel hat Uruguay zwar weiterhin mehr vom Spiel, versäumt es jedoch, für die Vorentscheidung zu sorgen.

Das rächt sich in der 61. Minute: Olivera spielt einen katastrophalen Rückpass direkt in die Füße von Helio Varela. Dieser umkurvt den herausstürmenden Muslera und schiebt mühelos zum 2:2 ins leere Tor ein.

Valverde und Canobbio vergeben Sieg-Chancen für Uruguay

In der Schlussphase drängt Uruguay auf den Siegtreffer. Die größte Chance vergibt Rodriguez: Der Mittelfeldspieler kommt im Strafraum zum Abschluss, doch gleich drei Verteidiger Kap Verdes werfen sich in den Schuss und verhindern den Siegtreffer.

Auch zwei weitere Möglichkeiten von Valverde sowie eine Großchance von Canobbio in der Nachspielzeit bleiben ungenutzt.

Damit hält Kap Verde nach zwei Spielen bei zwei Punkten und hat im abschließenden Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien sogar die Chance, den Einzug ins Sechzehntelfinale perfekt zu machen.

Uruguay weist zwar ebenfalls zwei Zähler auf, benötigt im letzten Gruppenspiel gegen Spanien jedoch einen Sieg, um noch den Aufstieg zu schaffen.

Spielplan, Ergebnisse & Tabelle Gruppe H >>>

Die Highlights des Spiels im VIDEO:

Ranking: Die WM-Trikots der 48 Teilnehmer

#48 - Jordanien
#47 - Iran

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

VIDEO: Uruguay mit Mega-Patzer gegen Kap Verde

VIDEO: Uruguay mit Mega-Patzer gegen Kap Verde

FIFA WM
Underdog Kap Verde überrascht auch gegen Uruguay: Die Statistiken

Underdog Kap Verde überrascht auch gegen Uruguay: Die Statistiken

FIFA WM
WM 2026: Die Tabelle der Gruppe H

WM 2026: Die Tabelle der Gruppe H

FIFA WM
WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Uruguay gegen Kap Verde

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Uruguay gegen Kap Verde

FIFA WM
Uruguay-Coach zu Trinkpausen: "Nehmen dem Fußball viel weg"

Uruguay-Coach zu Trinkpausen: "Nehmen dem Fußball viel weg"

FIFA WM
6
Historisch faire Gegner! Spanier bleiben bei WM verschont

Historisch faire Gegner! Spanier bleiben bei WM verschont

FIFA WM
2
WM LIVE: Neuseeland - Ägypten

WM LIVE: Neuseeland - Ägypten

FIFA WM

Kommentare

JETZT NEU: Diskutiere mit den LAOLA1-Usern bei Live-Events in unserem neuen LAOLA1-Chat!

FIFA WM 2026 Kap Verde Uruguay (Team Fußball) Marcelo Bielsa