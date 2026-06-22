Nächste Sensation: Kap Verde knöpft auch Uruguay Punkt ab

Kap Verde trotzt Uruguay am zweiten Spieltag der Gruppe H ein 2:2 ab und holt völlig überraschend den nächsten WM-Punkt.

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In der 15. Minute wird Uruguay erstmals gefährlich: Kap Verde verliert in der Vorwärtsbewegung den Ball. Valverde kommt nach Pass von Canobbio zum Abschluss, verfehlt das Tor aber knapp.

Die Bielsa-Elf übernimmt in der Folge weiter die Spielkontrolle, doch den ersten Treffer erzielt Kap Verde. Nach einem Freistoß aus rund 30 Metern fasst sich Pina ein Herz und zieht direkt ab.

Die kleine Zwei-Mann-Mauer öffnet sich, Muslera ist daraufhin chancenlos. Kap Verde erzielt damit das erste WM-Tor seiner Geschichte.

Araujo und Canobbio drehen binnen sieben Minuten das Spiel

Dann wird Uruguay aber gefährlich. Bentancur scheitert per Kopf noch am Innenpfosten, doch Araujo reagiert am schnellsten und drückt den Abpraller ebenfalls per Kopf über die Linie (44.).

Die "Celeste" nutzt das Momentum und legt noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nach.

Nach einer hohen Hereingabe verlängert Viñas den Ball auf Canobbio, der goldrichtig steht und souverän zum 2:1 einschiebt (45.+6). Für Kap-Verde-Keeper Vozinha gibt es dabei nichts zu halten.

Kap Verde gleicht aus

Nach dem Seitenwechsel hat Uruguay zwar weiterhin mehr vom Spiel, versäumt es jedoch, für die Vorentscheidung zu sorgen.

Das rächt sich in der 61. Minute: Olivera spielt einen katastrophalen Rückpass direkt in die Füße von Helio Varela. Dieser umkurvt den herausstürmenden Muslera und schiebt mühelos zum 2:2 ins leere Tor ein.

Valverde und Canobbio vergeben Sieg-Chancen für Uruguay

In der Schlussphase drängt Uruguay auf den Siegtreffer. Die größte Chance vergibt Rodriguez: Der Mittelfeldspieler kommt im Strafraum zum Abschluss, doch gleich drei Verteidiger Kap Verdes werfen sich in den Schuss und verhindern den Siegtreffer.

Auch zwei weitere Möglichkeiten von Valverde sowie eine Großchance von Canobbio in der Nachspielzeit bleiben ungenutzt.

Damit hält Kap Verde nach zwei Spielen bei zwei Punkten und hat im abschließenden Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien sogar die Chance, den Einzug ins Sechzehntelfinale perfekt zu machen.

Uruguay weist zwar ebenfalls zwei Zähler auf, benötigt im letzten Gruppenspiel gegen Spanien jedoch einen Sieg, um noch den Aufstieg zu schaffen.

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Die Highlights des Spiels im VIDEO: