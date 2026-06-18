Ghana GHA
Panama PAN
Endstand
1:00:0 , 1:0
-
Caleb Marfo Yirenkyi
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VIDEO: Lucky Punch! Ghana verpasst Panama einen Dämpfer
Beide Teams haben ihre Chancen, lange ohne Erfolg. Das ändert sich in der Nachspielzeit. Highlights:
Die beiden Außenseiter der England-Gruppe L, Ghana und Panama, liefern sich einen munteren Schlagabtausch. Der Spielbericht >>>
Lange ist nicht ersichtlich, in wessen Richtung das Spiel kippt - Chancen ergeben sich auf beiden Seiten.
Erst in der fünften Minute der Nachspielzeit erlöst Samuel Yirenkyi die "Black Stars" und sorgt für den 1:0-Sieg der Ghanaer.