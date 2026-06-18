VIDEO: Lucky Punch! Ghana verpasst Panama einen Dämpfer

Die beiden Außenseiter der England-Gruppe L, Ghana und Panama, liefern sich einen munteren Schlagabtausch. Der Spielbericht >>>

Lange ist nicht ersichtlich, in wessen Richtung das Spiel kippt - Chancen ergeben sich auf beiden Seiten.

Erst in der fünften Minute der Nachspielzeit erlöst Samuel Yirenkyi die "Black Stars" und sorgt für den 1:0-Sieg der Ghanaer.

Die Highlights im VIDEO: