Ghana Ghana GHA
Panama Panama PAN
Endstand
1:0
0:0 , 1:0
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VIDEO: Lucky Punch! Ghana verpasst Panama einen Dämpfer

Beide Teams haben ihre Chancen, lange ohne Erfolg. Das ändert sich in der Nachspielzeit. Highlights:

Textquelle: © LAOLA1
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Die beiden Außenseiter der England-Gruppe L, Ghana und Panama, liefern sich einen munteren Schlagabtausch. Der Spielbericht >>>

Lange ist nicht ersichtlich, in wessen Richtung das Spiel kippt - Chancen ergeben sich auf beiden Seiten.

Erst in der fünften Minute der Nachspielzeit erlöst Samuel Yirenkyi die "Black Stars" und sorgt für den 1:0-Sieg der Ghanaer.

Die Highlights im VIDEO:

Die 17 besten WM-Torschützen aller Zeiten

#17 - David Villa (Spanien)
#17 - Christian Vieri (Italien)

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