1:0 vs. Haiti? Schottland lobt sich selbst: "Defensiv überragend"

Schottland hat nach 28 Jahren Pause ein erfolgreiches Comeback bei der Fußball-WM gefeiert.

Die Schotten wurden am Samstag in Boston ihrer Favoritenrolle gegen Haiti gerecht und siegten 1:0. Spielbericht >>>

Ein abgefälschter Schuss von John McGinn (28.) brachte drei Punkte und vor den Duellen mit den Top-Teams Brasilien und Marokko die Tabellenführung in der Gruppe C.

Tabelle der Gruppe C >>>

Dank des Auftakterfolgs darf Schottland hoffen, erstmals in der WM-Geschichte den Aufstieg zu schaffen.

Schonkost für Fußball-Fans

Gegen Haiti ließ Schottland am Samstag (Ortszeit) aber einiges zu wünschen übrig. Vor allem die Offensive der Schotten zeigte sich ziemlich zahm. Tatsächlich musste man in der Schlussphase noch um den Sieg zittern.

Die Schlussoffensive der Mittelamerikaner blieb jedoch ohne Erfolg, die einzig nennenswerten Ausgleichschancen vergab Pierrot per Kopf (85.) und im Fallen (94.).

Schottland-Teamchef Clarke hebt Defensive hervor

"Wir haben die Fans wahrscheinlich etwas auf die Probe gestellt. Alle sagten, es sei ein Pflichtsieg. Und wir haben gewonnen", sagte Teamchef Steve Clarke nach Schottlands erstem WM-Sieg seit dem Turnier 1990 im BBC-Radio.

"Defensiv - überragend. Mit dem Ball hätten wir vielleicht noch etwas besser sein können, aber wen kümmert's?"

Haiti: "Umso frustrierender, dass..."

Haitis Trainer Sebastien Migne freute sich über die Leistung seiner Mannschaft, trauerte aber einem Punktegewinn nach.

"Einerseits bin ich sehr stolz auf die Leistung der Jungs. Es war eine sehr gute Vorstellung mit schönem Fußball. Umso frustrierender ist es, dass es am Ende knapp nicht gereicht hat", erklärte der Franzose.

VIDEO: Die Highlights von Haiti - Schottland