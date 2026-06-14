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Ägypten muss WM-Trikotdesign verändern

Die Ägypter müssen die sieben Sterne über ihrem Logo runternehmen.

Ägypten muss WM-Trikotdesign verändern Foto: © IMAGO / Naushad
Textquelle: © APA
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Die ägyptische Nationalmannschaft wird bei der Fußball-WM nicht in ihrem gewohnten Trikotdesign auflaufen.

Die sieben Sterne, die für die sieben Titelgewinne Ägyptens beim Afrika-Cup stehen, werden bei den WM-Partien nicht über dem Wappen prangen. Das bestätigte der ägyptische Verband (EFA) der Deutschen Presse-Agentur.

Nach den Regularien des Weltverbands FIFA dürfen auf WM-Trikots nur Sterne getragen werden, die Weltmeistertitel repräsentieren.

Auch die Rückennummern müssen angepasst werden

Man habe bereits vor mehreren Monaten eine entsprechende Mitteilung der FIFA erhalten, teilte der Rekordgewinner des Afrika-Cups mit. "Entsprechend wurden die erforderlichen Maßnahmen und Abstimmungen mit den zuständigen Stellen rechtzeitig vorgenommen. Daher handelt es sich nicht um eine neue oder überraschende Entwicklung kurz vor Beginn des Turniers."

Die FIFA beanstandete zudem die ursprünglich goldfarbenen Rückennummern auf dem roten Heimtrikot. Diese seien nicht ausreichend erkennbar gewesen. Die Nummern werden daher durch weiße Ziffern ersetzt, um die Sichtbarkeit zu erhöhen.

"Auch hierbei handelt es sich um eine übliche organisatorische und technische Vorgabe", hieß es vom Verband.

Ranking: Die WM-Trikots der 48 Teilnehmer

#48 - Jordanien
#47 - Iran

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