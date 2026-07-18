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Einreise verweigert: Spanischer Weltmeister bat Trump um Hilfe
Der Weltmeister aus dem Jahr 2010 sitzt mit seinen Kindern fest und bittet den US-Präsidenten um Hilfe.
Weil ihm nach eigenen Angaben die Einreise in die USA verweigert wurde, hat sich der frühere Weltklasse-Fußballer Joan Capdevila an Donald Trump gewandt.
"Ich brauche Hilfe Donald Trump", schrieb der frühere spanische Welt- und Europameister an den US-Präsidenten gerichtet auf der Plattform X.
"Mir wurde gerade mitgeteilt, dass ich nicht mit meinen Kindern zum Finale reisen kann, weil mir das ESTA verweigert wurde."
Capdevila kann es nicht fassen
Der 48-jährige Capdevila war Außenverteidiger und beim spanischen WM-Triumph in Südafrika Stammspieler.
ESTA (Electronic System for Travel Authorization) ist eine elektronische Reisegenehmigung, die für die visumfreie Einreise in die USA für Bürger bestimmter Nationen verpflichtend ist.
Er könne nicht fassen, "dass man mir die Einreise in die USA verweigert ... und dass ich einen solchen Moment mit meinen Kindern verpasse, die den Fußball so sehr lieben ... Wenn jemand weiß, wie man das beheben kann, werde ich ihm von ganzem Herzen und ein Leben lang dankbar sein."
Capdevila schrieb zudem: "Kann mir dabei jemand helfen? Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich darauf gefreut habe, mit all meinen Teamkollegen aus dem Jahr 2010 und dieser Mannschaft dort zu sein, um sie anzufeuern."
Spanien um Superstar Lamine Yamal spielt an diesem Sonntag in East Rutherford bei New York gegen Argentinien um den wichtigsten Titel im Fußball (21.00 Uhr im LIVE-Ticker).