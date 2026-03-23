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Neuer Job für Zidane wohl fix

Der 53-Jährige wird laut Medienberichten im Sommer auf die Trainerbank zurückkehren.

Neuer Job für Zidane wohl fix Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Fast fünf Jahre ist Zinedine Zidanes letzter Job als Trainer bereits her. Im Juni 2021 endete seine Amtszeit bei Real Madrid.

Im kommenden Sommer dürfte diese Phase enden - ebenso wie die Ära von Didier Deschamps als französischer Nationaltrainer.

Deschamps sagt nach 14 Jahren "adieu"

Wie die für gewöhnlich gut informierte "Le Parisien" berichtet, soll Zidane den Langzeit-Teamchef (seit 2012) beerben. Eine mündliche Einigung soll es demnach bereits geben.

Gegenüber "Le Figaro" bestätigt Frankreichs Verbandspräsident Philippe Diallo den Deschamps-Abschied und dass dessen Nachfolger bereits gefunden worden sei.

Zidane wird bereits seit Monaten als neuer Teamchef gehandelt, nun sei man sich über die Vertragsbedingungen einig, wie französische Medien berichten.

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