Neuer Job für Zidane wohl fix

Fast fünf Jahre ist Zinedine Zidanes letzter Job als Trainer bereits her. Im Juni 2021 endete seine Amtszeit bei Real Madrid.

Im kommenden Sommer dürfte diese Phase enden - ebenso wie die Ära von Didier Deschamps als französischer Nationaltrainer.

Deschamps sagt nach 14 Jahren "adieu"

Wie die für gewöhnlich gut informierte "Le Parisien" berichtet, soll Zidane den Langzeit-Teamchef (seit 2012) beerben. Eine mündliche Einigung soll es demnach bereits geben.

Gegenüber "Le Figaro" bestätigt Frankreichs Verbandspräsident Philippe Diallo den Deschamps-Abschied und dass dessen Nachfolger bereits gefunden worden sei.

Zidane wird bereits seit Monaten als neuer Teamchef gehandelt, nun sei man sich über die Vertragsbedingungen einig, wie französische Medien berichten.