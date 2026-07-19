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WM wirft wohl deutlich mehr Gewinn ab als geplant

Laut einem Medienbericht geht man bei der FIFA von Rekordeinnahmen aus.

WM wirft wohl deutlich mehr Gewinn ab als geplant Foto: © IMAGO / EPA
Textquelle: © APA
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Die Fußball-WM wirft offenbar deutlich mehr Gewinn ab als ursprünglich geplant.

Wie die englische Zeitung "The Guardian" berichtet, geht der Weltverband FIFA nun von Rekordeinnahmen von 15 Milliarden Dollar (rund 13,1 Milliarden Euro) für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko aus.

Ursprünglich hatte die FIFA mit Einnahmen in Höhe von 11 Milliarden Dollar gerechnet. Über das Ergebnis soll FIFA-Präsident Gianni Infantino die Mitgliedsverbände am Samstag informiert haben.

Hospitality und Ticketverkauf

Als Grund für den deutlichen Gewinnanstieg nannte der "Guardian" vor allem die hohen Einnahmen beim Hospitality und dem Ticketverkauf.

Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2022, als die WM in Katar stattfand, hatte die FIFA 5,769 Milliarden US-Dollar eingenommen. Damals nahmen allerdings noch 32 statt nun 48 Mannschaften an dem Turnier teil.

Auf dem offiziellen Zweitmarkt reguliert die FIFA die Preise nicht und profitiert bei Verkäufen gleich doppelt. Der Weltverband kassiert pro Ticket eine Gebühr von 15 Prozent vom Verkäufer und vom Käufer.

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