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Schweizer Embolo kann vorerst nicht in die USA einreisen

Die elektronische Reisegenehmigung des Rennes-Stürmers wurde von den Behörden länger geprüft.

Schweizer Embolo kann vorerst nicht in die USA einreisen Foto: © IMAGO / DeFodi Images
Textquelle: © APA
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Breel Embolo ist vor dem Abflug der Schweizer Nationalmannschaft zur bevorstehenden Fußball-WM von den US-Behörden ausgebremst worden.

Der 29-Jährige könne vorerst nicht mit dem Team in die USA fliegen, teilte der Schweizer Verband mit. Man gehe aber davon aus, dass der Stürmer von Stade Rennes zeitnah nachreisen könne.

Die elektronische Reisegenehmigung (ESTA) des Spielers sei bis Dienstagfrüh bewilligt gewesen, hieß es in der Verbandsmitteilung, dann aber nicht mehr.

Embolo muss nachkommen

"Um 10.30 Uhr haben wir die Information erhalten, dass sein ESTA nochmals in Abklärung geht." Man stehe nun in Kontakt mit den Behörden. "Wir gehen davon aus, dass Breel entweder heute noch oder morgen nachfliegen und zum Team stoßen wird", hieß es weiter.

Der Schweizer WM-Tross machte sich von Zürich aus auf den Weg nach Los Angeles. Von dort aus geht es für die Eidgenossen mit dem Bus weiter nach San Diego, wo sie ihr WM-Quartier beziehen und am Samstag noch ein Testspiel gegen Australien bestreiten werden.

Embolo wurde am Züricher Flughafen ein Mitarbeiter der Agentur an die Seite gestellt, mit der die Schweizer ihre Reise zum XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko organisiert haben.

Ihr WM-Auftaktgegner am 13. Juni ist Katar. Im vergangenen Jahr bestritt er mit den Schweizern zwei Testspiele in den USA - und erzielte sowohl beim 4:2 gegen Mexiko als auch beim 4:0 gegen die US-Amerikaner jeweils ein Tor.

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