Endstand
2:01:0 , 1:0
-
Nestory Irankunda
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Conor Metcalfe
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VIDEO: Irankunda erwischt Türkei am falschen Fuß
Der Favorit erleidet in Gruppe D eine bittere Auftaktniederlage gegen Australien. Die entscheidenden Szenen im Video:
Dieser Spielausgang war nicht zu erwarten! Die Türkei verliert gegen Australien am ersten Gruppenspieltag der Fußball-WM 2026 mit 0:2.
Während die Türken spielbestimmend sind, verteidigt Australien gut und geht durch einen Konter in der 27. Minute durch Nestory Irankunda in Führung.
In Hälfte zwei spielt die Türkei phasenweise Powerplay, den Treffer machen aber wieder die Australier, Conor Metcalfe sorgt in Minute 75 für die Entscheidung.
Türkei hadert nach WM-Fehlstart: "Wurden völlig überrascht" >>>