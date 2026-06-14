Australien Australien AUS Türkei Türkei TUR
Endstand
2:0
1:0 , 1:0
  • Nestory Irankunda
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VIDEO: Irankunda erwischt Türkei am falschen Fuß

Der Favorit erleidet in Gruppe D eine bittere Auftaktniederlage gegen Australien. Die entscheidenden Szenen im Video:

Textquelle: © LAOLA1
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Dieser Spielausgang war nicht zu erwarten! Die Türkei verliert gegen Australien am ersten Gruppenspieltag der Fußball-WM 2026 mit 0:2.

Während die Türken spielbestimmend sind, verteidigt Australien gut und geht durch einen Konter in der 27. Minute durch Nestory Irankunda in Führung.

In Hälfte zwei spielt die Türkei phasenweise Powerplay, den Treffer machen aber wieder die Australier, Conor Metcalfe sorgt in Minute 75 für die Entscheidung.

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Die Highlights des Spiels im Video:

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