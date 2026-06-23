Norwegen Norwegen NOR
Senegal Senegal SEN
Endstand
3:2
1:0 , 2:2
  • Marcus Pedersen
  • Erling Haaland
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  • Ismaila Sarr
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VIDEO: Haaland netzt doppelt! Senegal reagiert zu spät

Norwegen gewinnt einen Krimi gegen den Senegal und zieht damit nach 28 Jahren wieder in die K.O.-Phase einer WM ein.

Textquelle: © LAOLA1
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Norwegen spielt bei der WM groß auf und sichert sich den vorzeitigen Einzug in das Sechzehntelfinale.

Wieder ist es Erling Braut Haaland, der den Unterschied macht und mit einem Doppelpack seine WM-Tore drei und vier erzielt.

Senegal trifft spät noch zum Anschlusstreffer und macht die Partie in der Schlussphase noch einmal heiß. Für einen Punktgewinn reicht es am Ende aber nicht.

Erling Haaland führt Norwegen in die K.o.-Phase der WM >>>

Die Highlights im VIDEO:

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