VIDEO: Haaland netzt doppelt! Senegal reagiert zu spät

Norwegen spielt bei der WM groß auf und sichert sich den vorzeitigen Einzug in das Sechzehntelfinale.

Wieder ist es Erling Braut Haaland, der den Unterschied macht und mit einem Doppelpack seine WM-Tore drei und vier erzielt.

Senegal trifft spät noch zum Anschlusstreffer und macht die Partie in der Schlussphase noch einmal heiß. Für einen Punktgewinn reicht es am Ende aber nicht.

Erling Haaland führt Norwegen in die K.o.-Phase der WM >>>

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