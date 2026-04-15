USA verliert vor Heim-WM Sportdirektor an Saudi-Arabien

Im Sommer veranstaltet die USA gemeinsam mit Mexiko und Kanada die Fußball-WM.

Der Gastgeber verliert jetzt aber offenbar seinen Sportdirektor. Wie der Journalist Ben Jacobs auf "X" berichtet, verlässt Matt Crocker per sofort den US-Verband.

Saudi-Arabien statt USA

Dem Waliser winke eine ähnliche Rolle bei Saudi-Arabien. Seine Agenden werden aufgeteilt an Geschäftsführer Dan Helfrich, den stellvertretenden Sportdirektor Oguchi Onyewu und der Leiterin der Entwicklungsabteilung der weiblichen Jugendnationalmannschaft Tracey Kevins.

Im September 2024 gelang Crocker die Verpflichtung von Ex-PSG-Coach Mauricio Pochettino als Nationaltrainer der USA.

Vor seine Zeit in den Staaten arbeitete Crocker zwischen 2019 und 2023 in der Direktion Profifußball beim FC Southampton, ihn verbindet eine gemeinsame Zeit mit dem damaligen Cheftrainer Ralph Hasenhüttl (2018-2022).