Liverpool-Stürmer droht WM-Aus

Liverpools Hugo Ekitiké dürfte sich im Viertelfinal-Rückspiel der UEFA Champions League gegen Paris Saint-Germain schwer verletzt haben.

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Es ist die 27. Minute, als der 23-jährige Franzose zum Ball geht, auf dem nassen Boden wegrutscht und mit schmerzverzerrtem Gesicht liegenbleibt. Kurz darauf muss er mit der Trage vom Feld gebracht werden.

Noch steht die offizielle Diagnose aus, allerdings deutet viel auf eine Achillessehnenverletzung hin, die wohl auch ein WM-Aus bedeuten würde.

Liverpool-Trainer Arne Slot rechnet nach Spielende mit nichts Gutem: "Es sieht nicht gut aus. Wir müssen abwarten. In der zweiten Halbzeit ist er nach Hause gegangen. Ich habe ihn noch nicht gesehen."

Ekitiké debütierte im September 2025 für Frankreichs Nationalteam und verpasste seither kein Spiel.

Auch PSG mit Verletzungspech

Auch Paris Saint-Germain könnte länger auf mehrere Spieler verzichten müssen. Linksverteidiger Nuno Mendes musste am Dienstag nach Problemen im Oberschenkel bereits in der 38. Minute verletzt ausgewechselt werden.

Zudem hatte Désiré Doué in Halbzeit eins einen schmerzhaften Zusammenstoß mit einem Mikrofon und musste zu Beginn der zweiten Spielhälfte ausgewechselt werden.