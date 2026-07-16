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Nach WM-Aus: Tuchel gerät ins Kreuzfeuer der englischen Medien

Die englischen Medien sparen nach dem WM-Aus nicht mit Kritik. Im Mittelpunkt steht dabei der deutsche Cheftrainer Thomas Tuchel.

Nach WM-Aus: Tuchel gerät ins Kreuzfeuer der englischen Medien Foto: © IMAGO / Sports Press Photo
Textquelle: © LAOLA1
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England verliert sein drittes WM-Halbfinale in Folge.

Die "Three Lions" verspielten in der Schlussphase eine lange sicher geglaubte Führung und kassierten innerhalb von nur sieben Minuten zwei Gegentreffer.

Nach dem eigenen Führungstor zog sich England immer weiter zurück. Zwischen dem 1:0 und dem Ausgleich durch Lautaro Martínez kam das Team von Thomas Tuchel in 37 Minuten lediglich auf zwölf Prozent Ballbesitz (hier nachlesen >>>). Zeitweise verteidigten die Engländer sogar mit sechs Abwehrspielern, darunter vier Innenverteidiger.

Viel Kritik an Tuchel

Das Defensivbollwerk hielt letztlich nicht stand und nun gerät vor allem Teamchef Thomas Tuchel ins Kreuzfeuer der englischen Medien.

The Telegraph urteilt: „Die Vorwürfe werden ihn noch Jahre verfolgen.“ The Sun wird noch deutlicher: „Das geht auf seine Kappe.“

Und auch The Mirror spart nicht mit Kritik: „Das ist herzzerreißend. Tuchels Wechsel gehen nach hinten los.“

Verwundert über den Auftritt zeigte sich auch Thomas Müller: „Ich kann nicht glauben und verstehen, wie England dieses Spiel angeht. Besonders nach der Führung.“

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